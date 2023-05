VW ID.5: Ein Einstieg, der sich auszahlt

Jetzt gleich mehrere finanzielle Vorteile mitnehmen: der goldrichtige Zeitpunkt, in die E-Mobilität einzusteigen – mit dem vollelektrischen VW ID.5.

Der VW ID.5 steht für eine Mobilität der Zukunft, die man jetzt schon fahren kann. Denn leise, lokal emissionsfrei, klimafreundlich und dazu noch höchst vergnüglich unterwegs zu sein – das ist weder utopisch noch eine elitäre Angelegenheit. Der ID.5 bietet alle Vorteile eines Elektroautos (und einiges mehr, aber dazu später), ohne preislich außer Reichweite zu geraten. Das stellt ein besonderes Angebot sicher, das den ID.5 jetzt noch attraktiver positioniert – mit einem Ausstattungsbonus von 4000 Euro als Einstieg in eine Reihe von finanziellen Vorteilen. Basierend auf einer bereits sehr guten Grundausstattung lässt sich der ID.5 so nach eigenem Gusto veredeln – im Rahmen des Bonus ohne zusätzliche Kosten.

Einstieg zum Umstieg

Der Umstieg zur neuen Art des Autofahrens war noch nie so einfach. Gerade jetzt: Um sich dem erklärten Ziel eines klimaneutralen Autoverkehrs schneller zu nähern, fördert der Staat die Anschaffung von Elektroautos. Weil der ID.5 bereits deutlich unter der Fördergrenze von 60.000 Euro angeboten wird, nimmt man als privater Käufer einen staatlichen Bonus von 3000 Euro mit. Dazu gesellt sich ein E-Mobilitätsbonus von Volkswagen in der Höhe von 2400 Euro. Last but not least gibt es eine Steuer, die man bei Elektroautos nicht zahlt: die Normverbrauchsabgabe (besser bekannt als NoVA), die gänzlich entfällt. Auch dies ein Vorteil, den man nutzen sollte.

ID.5: Die aktuellste Software-Generation verkürzt die Ladezeiten, steigert den Komfort und optimiert die Bedienung. (c) beigestellt

Vorteil beidseitig

Der ID.5 ist aber nicht nur für Private attraktiv, er ist auch ein Business Case für Unternehmen, die sich über den Vorsteuerabzug freuen und Dienstnehmer, die über den Entfall der Dienstwagensteuer – Stichwort Sachbezug – handfeste finanzielle Vorteile lukrieren können. Das Ergebnis in Kurzversion: Ein beidseitiger Vorteil für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, von dem auch das Klima profitiert. Und das mit einem Auto, das sich selbst schon wie eine Belohnung anfühlt – mit neidvollen Blicken von Kollegenschaft und Nachbarn ist durchaus zu rechnen! (An dieser Stelle die herzliche Empfehlung, einen VW-Händler aufzusuchen und eine Probefahrt im neuen ID.5 zu buchen.)

In Summe: ein Vorteil

Stimmt: Das Angebot von Elektroautos wird immer breiter – auch von Marken, die man vor Kurzem kaum kannte. Der ID.5 ist dagegen „Made in Germany“ (Produktion am Standort Zwickau), mit aller Erfahrung und Hingabe von Europas größtem Autohersteller. Hingabe? Jawohl, denn in dem Modell finden die SUV-Kompetenz des Hauses, der Appeal eines Coupés und modernste technische Ausstattung zusammen – abgerundet durch ein aufgeräumtes, hochwertiges Interieur zum Wohl- und Zu-Hause-Fühlen. Over-the-Air-Updates stellen sicher, dass der ID.5 immer up to date bleibt, auch wenn man dafür gar keine Werkstatt mehr aufsuchen muss. Der kraftvolle Antritt des Elektroantriebs, geschmeidig und druckvoll zugleich, ein hervorragend abgestimmtes Fahrwerk, genau am Punkt zwischen komfortabel und sportlich – das ist Autofahren, das richtig Freude macht. Auch hinsichtlich der Kosten, mit allen finanziellen Vorteilen, die der ID.5 jetzt bietet.