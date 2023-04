Land Burgenland will digitaler werden

Die Digitalisierung sei in vielen Bereichen noch ausbaufähig. Um das zu ändern, sollen Ideen gesammelt werden, um eine Strategie für ein digitaleres Land zu entwickeln.

Das Land Burgenland will die digitalen Kompetenzen in Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung steigern. Das Grundwissen zur Digitalisierung sei vielerorts noch ausbaufähig, wirtschaftlich und ökologisch aber wichtig, betonte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Donnerstag. Geplant ist ein Austausch mit Stakeholdern, um über Ideen und Vorschläge für die verstärkte Vermittlung von digitalen Fähigkeiten zu beraten.

Schneemann unterzeichnete mit Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) auch den "Digital Austria Pact" des Bundes. Im Gespräch mit Partnern des Landes sollen Best-Practice-Beispiele beleuchtet und Ideen gesammelt werden, um eine Strategie zum Ausbau der digitalen Kompetenzen zu entwickeln. Mit den Ergebnissen werde sich das Land dann auch an der Strategieentwicklung der "Digitalen Kompetenzoffensive" des Bundes beteiligen, so Schneemann.

