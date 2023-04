Wem die Reichen ihr Geld geben

Fast 900 Milliarden Euro beträgt das Vermögen von heimischen Private-Banking-Kunden.

Wem vertrauen die reichsten Menschen in Österreich ihr Geld an? Die Antwort ist naheliegend: Privatbanken. Denn diese sind dafür bekannt, viel Wert auf Diskretion zu legen. Außerdem werden sie auch in Österreich immer beliebter, weil sie ihren Service an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Aber wie sieht der Markt für Private Banking in Österreich aus?

872 Milliarden Euro beträgt das heimische verwaltete Vermögen von Private-Banking-Kunden. Damit stagniert der Betrag und liegt nahezu exakt auf dem Niveau von 2021. In den Jahren davor sind die sogenannten Assets under Management (AuM), also das verwaltete Kundenvermögen, kontinuierlich um rund vier Prozent jährlich gewachsen. Als Private-Banking-Kunde dürfen sich jene bezeichnen, die ein liquides Kundenvermögen von 500.000 bis drei Millionen Euro aufweisen. Ab der Grenze von drei Millionen gehören sie in das Wealth Segment – das ist in Österreich mit 0,2 Prozent aber ein verschwindend geringer Teil.

Dichte Masse an Anbietern