Blauer Rauch über Berlin

In Berlin stieg über dem Regierungsviertel an der Spree nun also doch noch blauer Rauch auf, als Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) das grüne Licht der Ampel-Regierung für die Legalisierung von Cannabis gaben.

Währenddessen zog sich Olaf Scholz ins stille Kämmerlein zurück, um Wortkaskaden und Rauchschwaden zu entfliehen. Für den Kanzler ist das Gerede bloß Schall und Rauch.



Finanzminister Christian Lindner und seine FDP hatten „Corona-Karl“ und Özdemir, den laut Selbstbeschreibung „anatolischen Schwaben“, dagegen bereits im Verdacht der Konspiration in Sachen Kiffen. Zu wolkig kamen den Liberalen manche Spintisierereien der Ampel-Kollegen vor. Seit Längerem schon baut der Landwirtschaftsminister auf seinem Balkon Hanf an – ein streng agrarwissenschaftliches Öko-Experiment, versteht sich.



In der Karwoche überraschte der grüne Minister indes Freund wie Feind, als er für Militärübungen in eine olivgrüne Bundeswehruniform samt schmuckem roten Barett schlüpfte. Da staunten Lindner und Co. nicht schlecht, und einige fragten verdutzt: Was für ein Kraut hatte Özdemir geraucht? Sie hätten ihn bei den Ostermärschen für den Frieden verortet. Dabei haben Deutschlands Grüne längst ein Faible für Pulverdampf entwickelt. (vier)

