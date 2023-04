Wenn Kinder zu Kriminellen werden

Deutschland steht unter Schock, seit die zwölfjährige Louise von zwei gleichaltrigen Mädchen getötet worden ist. Nur kurze Zeit später folgte eine ähnliche Tat. Was bedeuten solche Fälle für die Angehörigen?

Blumenstöcke, Kerzenschein und vollgeschriebene Freundschaftsbücher zieren die Stellen, an denen junge Menschen ihr Leben lassen mussten. Viel hätte es noch für sie bereitgehalten: die erste große Liebe, Abschlussfeiern, Trennungsschmerz, eine Familie gründen. Doch das Schicksal hat anders für sie entschieden. Viel zu früh hat es für sie bereits geendet.

Wie im Fall der 12-jährigen Louise. Der Mord, verübt von zwei gleichaltrigen Mädchen, hat nicht nur die Bewohner im deutschen Freudenberg schockiert. Werden Kinder zu Tätern, bleibt kein Stein auf dem anderen. Angehörige suchen die Schuld oft bei sich, Freunde sind fassungslos. Nachbarn, Lehrer und Bekannte schockiert, niemand hat die Tat kommen sehen. So auch, als Anfang April eine Zehnjährige in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Deutschland tot aufgefunden wurde. Zwei elfjährige Buben und ein Jugendlicher stehen unter Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Oder, als vor wenigen Wochen im britischen Sheffield ein Zwölfjähriger eine 60-jährige Sozialarbeiterin mit ihrem eigenen Auto überfuhr.