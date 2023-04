Kleider - die "Extra-Zutat" für den Film

Für Kostümbildnerin Tanja Hausner sind Kleider Teil der Erzählung. Über ihre Arbeit für ihre Schwester Jessica, Ulrich Seidl – und den jüngsten Sisi-Film.

Club Zero“ von Jessica Hausner geht für Österreich bei den Filmfestspielen in Cannes in den Wettbewerb. Es ist das sechste „Antreten“ der Regisseurin. Und damit ist auch Tanja Hausner zum sechsten Mal mit ihrer Arbeit mit dabei.

Tanja Hausner sitzt im Café Sperl und hat ein wenig Zeit, um über ihren Beruf zu sprechen, bevor sie weiter muss. Gerade arbeitet die Wiener Kostümbildnerin an einem Kafka-Projekt, man steckt gerade in der Vorbereitungsphase, ab Mai wird gedreht: in Wien, Berlin und an der Ostsee. Eine deutsche Filmfirma, die sie gar nicht kannte, hat sie engagiert. Denn auch wenn ihre Karriere eng mit der ihrer Schwester verknüpft ist: Es sei aufregend, zwischendurch auch neue Konstellationen, neue Teams zu erleben. Spätestens, seit sie mit ihrem Kostümbild für die Verfilmung der „Schachnovelle“ sowohl den österreichischen als auch den deutschen Filmpreis gewonnen hat, kommen die Angebote.