Italienisches Eis wie aus Zeiten der Donau-Monarchie

Das köstliche, erfrischende Dessert hat in Wien eine jahrhundertelange Tradition - und Wurzeln in den venezianischen Dolomiten: In italienischen Eisgeschäften wird bis Samstag vorgeführt, wie Speiseeis im 19. Jahrhundert produziert wurde.

Es ist die Geschichte einer italienischen Eroberung: Vor etwa 150 Jahren brachten Holzfäller aus den Dolomiten ein Produkt nach Wien, das das Leben in der damaligen Monarchie für immer versüßen sollte: „Gelato“, Speiseeis. Die Straßenverkäufer zogen ab Frühlingsbeginn mit ihren Eismaschinen auf Karren durch die Stadt. In den Maschinen zauberten sie, dank ihrer kostbaren Geheimrezepte, ihr köstliches Produkt und eroberten damit die Wiener. Die industrielle Zuckerproduktion machte es möglich, dass die einstige süße Luxus-Speise, die bereits die alten Ägypter kannten, bald zum beliebten Massenprodukt wurde.

Die italienischen Eismacher kamen damals aus der venezianischen Val di Zoldo über den Brenner. Es ist eine Geschichte von harter Arbeit, Erfindungsgeist und langer Tradition: Heute noch stammen die „großen“ Wiener Eis-Clans aus Italien aus dieser Gegend: die Bortolottis, Zanonins oder Molin-Pradels am Schwedenplatz: DieseFamilie produziert seit fünf Generationen Eis für die Wiener.

Eine alte Geschichte aus Venedig

„Das ist eine alte Geschichte, die ihren Ursprung in der Republik von Venedig und ihrem bekannten Arsenal hatte“, erinnerte Italiens Botschafter Stefano Beltrame am Dienstag bei einer Veranstaltung in der italienischen Botschaft, die die „Woche des italienischen Eis“ einläutete. „Das Holz und die Bäume, die notwendig waren, um all die Schiffe und Fundamente der Paläste zu bauen, kamen aus den Wäldern der Dolomiten.“

Bei der Präsentation führte Eismacher- „Maestro“ Merino Matiuzzi aus dem Zoldo-Tal vor, wie Eis im 19. Jahrhundert produziert wurde - in den Eismaschinen von damals und mittels der antiken, venezianischen Rezepte.

„Eis wie damals“ lautet denn auch das Motto mit dem in Wien derzeit die alte Tradition zelebriert wird. Der antiken Kunst zu Ehren werden italienische Maestri der Eiskunst bis Samstag in sämtlichen italienischen Eisgeschäften Wiens vorführen, wie früher Speiseeis produziert wurde - mit alten Eismaschinen und den alten Rezepten aus dem 19. Jahrhundert.

"Eis wie damals" 18.4.2023 12:00 bis 17:00 Uhr

Bortolotti Paolo

Mariahilferstraße 22, 1070 Wien



19.4. 2023 12:00 bis 17:00 Uhr Eissalon am Schwedenplatz

Franz-Josefs-Kai 17 1010 Wien 20.4.2023 12:00 bis 17:00 Uhr Gelateria Arnoldo

Hernalser Hauptstraße 145 1170 Wien 21.4.2023 12:00 bis 17:00 Uhr Bortolotti Paolo

Mariahilferstraße 94 1070 Wien 22.4.2023 12:00 bis 17:00 Uhr Eissalon am Schwedenplatz

Christine Touaillonstrasse 2 1220 Wien

