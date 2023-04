Nur drei funktionierende Toiletten: AUA-Maschine muss umkehren

Aufgrund eines Unterdruckproblems in der Leitung waren fünf der acht Toiletten kaputt. Über Amsterdam entschied man sich deshalb, nach Wien zurückzukehren.

Ein Flugzeug der Austrian Airlines befand sich gerade am Weg nach New York, als der Pilot gezwungen war umzukehren. Denn wegen eines Unterdruckproblems in der Leitung waren fünf der acht Bord-Toiletten defekt. Das berichtet die „Kronenzeitung“ online.

In der Boeing 777-200 ER hatten sich 300 Passagiere befunden. Der Langstreckenflug hätte acht Stunden gedauert. Drei Toiletten hätten da wohl nicht ausgereicht und so entschied man sich über Amsterdam, nach Wien zurückzukehren. Ein weiterer Grund: In New York wäre eine Reparatur der Klos nicht möglich gewesen. Demnach hätte es auch am Rückflug zu wenig WCs gegeben.

>>> Bericht der „Kronenzeitung"

(Red.)