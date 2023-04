Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Sudan bleibt schwer umkämpft: Im Sudan ist ein Ende der Gewalt nach wie vor nicht in Sicht. Am Dienstagabend zerschlugen sich vorerst Hoffnungen auf eine mögliche Waffenruhe, die zuvor laut Vertretern beider Seiten für den Abend angesetzt worden war. Mehr dazu

Nehammers umstrittener Autogipfel: Bundeskanzler Nehammer ruft am heutigen Mittwoch zum Autogipfel, um die Auswirkungen des Mobilitätswandels auf die Industrie zu diskutieren. Die sind auch in Österreich gewaltig, schreibt Norbert Rief. Mehr dazu

Polen erinnert an Warschauer Ghetto-Aufstand: Polen erinnert am Mittwoch (12.00 Uhr) an den Aufstand im Ghetto vor 80 Jahren. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkfeier in Warschau als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Am 19. April 1943 hatte im Warschauer Ghetto der Kampf jüdischer Aufständischer begonnen, die sich gegen die Deportation der Bewohner wehrten. Mehr dazu

Die beste Köchin kommt aus Mexiko: Elena Reygadas, Köchin und Besitzerin des Restaurants „Rosetta“ in Mexiko-Stadt, kocht mit traditionellen Zutaten. Die Menüs ändern sich täglich. Nun wird sie vom Fachblatt „50 Best“ als beste Köchin des Jahres 2023 ausgezeichnet. Mehr dazu

Wie lange gibt es den Neusiedler See noch? Ein besonders trockener Winter hat das Burgenland und seine Seen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: Der Zicksee ist bereits letztes Jahr ausgetrocknet. Wie lange wird es die Lange Lacke und den Neusiedler See noch geben? Dieser Frage wird im aktuellen „Presse“-Podcast nachgegangen. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über den Widerstand eines jüdischen Nobelpreisträgers in Deutschland. Mehr dazu