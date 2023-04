Lidl gewinnt britischen Logo-Streit gegen Tesco

Eine Kundenkarten-Werbung Tescos zeigt einen gelben Kreis auf blauem Hintergrund. Lidl hatte den Konkurrenten daraufhin verklagt, sein Logo illegalerweise zu verwenden, ein Gericht gab der Klage statt. Tesco kündigt Berufung an.

Der deutsche Diskonter Lidl hat in Großbritannien einen Rechtsstreit um sein Logo gegen den Konkurrenten Tesco gewonnen. Lidl hatte Tesco verklagt, sein Logo illegalerweise zu verwenden - ein Gericht gab dieser Klage statt, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch berichtete. Die Verhandlung fand demnach bereits im Februar statt. Tesco kündigte Berufung an.

Der Name von Lidl erscheint im Logo auf einem gelben Kreis mit schmalem roten Rand auf blauem Grund. Tesco gestaltete seine Kundenkarte, die Clubcard, sehr ähnlich - die Werbung für vergünstigte Produkte erscheint in einem gelben Kreis auf blauem Grund, das Blau ist aber etwas anders.

Ein Lidl-Sprecher äußerte sich am Mittwoch zufrieden mit der Entscheidung. Die Sprecherin von Tesco sagte, ihr Unternehmen sei "überrascht und enttäuscht".

