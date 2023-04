Shell eröffnet erste LNG-Tankstelle in Österreich

Der Ölkonzern Shell will in den kommenden Jahren bis zu fünf LNG-Tankstellen in Österreich eröffnen. (Symbolbild)

Der Ölkonzern Shell will in den kommenden Jahren bis zu fünf LNG-Tankstellen in Österreich eröffnen. (Symbolbild)

Rund 200 Lkw-Tankfüllungen sollen in St. Marienkirchen bei Schärding täglich abgegeben werden. In den kommenden Jahren wolle man bis zu fünf LNG-Tankstellen in Österreich aufbauen.

Der Öl- und Gaskonzern Shell eröffnet in St. Marienkirchen bei Schärding seine erste LNG-Tankstelle in Österreich. Ca. 35 Tonnen LNG - das entspricht rund 200 Lkw-Tankfüllungen - sollen dort täglich abgegeben werden. In den kommenden Jahren wolle man bis zu fünf LNG-Tankstellen in Österreich aufbauen, hieß es bei Shell, die nächste voraussichtlich noch heuer in Walserberg (Salzburg). Im Lauf des Jahres 2024 soll dann neben fossilem auch LNG aus Biogas angeboten werden.

LNG (Liquefied Natural Gas) ist verflüssigtes und stark gekühltes Erdgas. Es verursache um 22 Prozent weniger CO2-Emissionen als Diesel, so Shell. Das LNG, das in St. Marienkirchen bei Schärding in Oberösterreich seit Donnerstag verkauft wird, stammt aus Deutschland und den Niederlanden.

Shell plant, künftig auch Biomethan aus Gülle und Mist zu verflüssigen und als "Bio-LNG" anzubieten. Eine Verflüssigungsanlage dafür sei derzeit in Köln in Bau. LNG aus Biogas setze bei der Verbrennung zwar auch CO2 frei, da es aber aus landwirtschaftlichen Reststoffen produziert wird, sei die CO2-Bilanz aber deutlich nachhaltiger. "Mit unserem LNG-Tankstellennetz wollen wir LNG und in Zukunft auch Bio-LNG in Österreich für unsere Geschäftskunden verfügbar machen und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs leisten", betonte Shell-LNG Business Development Manager Florian Linsinger anlässlich der Tankstelleneröffnung im Innviertel.

