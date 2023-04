Julia Mayer: Der faszinierende Lauf einer Marathon-Debütantin

Julia Mayer liebt das Laufen. Jetzt versucht sie sich erstmals in einem Marathon. (c) IMAGO/NTB (IMAGO/Annika Byrde)

Julia Mayer war Fußballerin, fand aber als Stürmerin nicht die restlose Erfüllung. Die karenzierte Lehrerin, 30, ist nun Profi-Läuferin und Heeressportlerin, fiebert ihrer Premiere über 42,195 km entgegen und will am Sonntag beim Wien-Marathon auf Anhieb Rekord feiern.

Wien. Wer Julia Mayer zuhört, wenn sie über den Laufsport spricht, bemerkt ihre Begeisterung quasi auf den ersten Schritt. Die Wienerin, 30, scheint hart im Nehmen, denn sie schwärmt über Qualen, nahm im Countdown für ihr Marathon-Debüt am Sonntag in Wien schier endlose Distanzen unter die Beine. Die ehemalige Fußball-Stürmerin, sie lief dem Ball 16 Jahre lang nach und setzte sich sogar in einem Burschenteam durch, nahm mehr als 200 Kilometer pro Woche, um für ihr Debüt auf der „Königsstrecke“ mehr als nur bereit zu sein.

Die karenzierte Deutsch- und Sportlehrerin ist 1,59 Meter groß, schildert ihr Vorhaben eloquent und besticht vor allem darin, dass sie große Vorhaben so ausschildert wie jemand, der sich gerade eine Einkaufsliste geschrieben hat. Punktuell zählte sie also auf: „Ich laufe in Wien am Sonntag meinen ersten, ernsten Marathon. Ich bin seit 2017 im Laufsport unterwegs, ich will den österreichischen Rekord knacken und, das ist mein großes Ziel – aber noch weiter weg: ich will zu Olympia 2024 in Paris.“