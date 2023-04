Chinesische Firma stellt neue Superbatterie vor

Catl hat auf seiner Heimmesse in Shanghai eine Batterie vorgestellt, die international für große Aufmerksamkeit sorgt.

Der neue Akku soll eine doppelt so hohe Energiedichte haben, wie aktuelle Batterien. Mit der neuen Batterie soll auch elektrisches Fliegen möglich werden, so der Hersteller Catl.

Wien. Energiedichte lautet das Zauberwort der Elektromobilität. Denn davon, wie viel Strom pro Volumen gespeichert werden kann, hängen die Baugröße und das Gewicht der notwendigen Batterie und somit auch der Verbrauch und die Reichweite des Elektroautos ab. Lag dieser Wert zu Beginn der vergangenen Dekade, als Tesla seine ersten Fahrzeuge auf den Markt brachte und man in Europa noch vor allem auf Dieselmotoren setzte, bei etwa 100 Wattstunden pro Kilogramm, so erhöhte er sich in zehn Jahren, bis zum Beginn dieses Jahrzehnts, auf 200 Wattstunden.

Um eine Kilowattstunde Strom zu speichern, brauchte es zuletzt Batteriezellen mit dem Gewicht von fünf Kilogramm. Eine 80-Kilowattstunden-Batterie, die auch ein größeres Elektroauto mit einem Verbrauch von 25 Kilowattstunden je 100 Kilometer mehr als 300 Kilometer weit bringen kann, wog demnach 400 Kilogramm.