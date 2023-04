Twix heißt bald wieder Raider

Im Sommer soll Twix aus den Regalen verschwinden, zumindest kurzzeitig, um Platz für Raider zu machen. Dem Vorgänger des Riegels.

Wer Schokoriegel schon vor 1991 gut fand, erinnert sich vielleicht noch an Raider. So hieß einst der Riegel Twix (Kekskern, Karamellschicht, Schokomantel), bis sich der Mutterkonzern Mars an eine Umbenennung machte, um den Namen international zu vereinheitlichen. In Dänemark und der Türkei folgte der Wandel erst im Jahr 2000. Schon 2009 und 2013 gab es Raider wieder in den Regalen, im Sommer soll also die nächste Retro-Marketingaktion starten.

Auch die Verpackung soll wieder in alter Optik erscheinen. Dabei werden wohl so manche Kindheitserinnerungen wieder wach. Ab 20. Juni beginnt der Händler mit der Auslieferung der limitierten Edition, als Single-Riegel und als Multipack. Wie lange der Riegel unter seinem neuen alten Namen in den Regalen liegt, steht wohl nicht nicht fest. Jedenfalls „nur für kurze Zeit“.

