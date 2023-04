René Benkos Kredite werfen Fragen auf

Politiker und Aktionäre stellen kritische Fragen zu Krediten des Immobilieninvestors René Benko. Laut „Presse“-Informationen nehmen Banker Immobilien-Kredite unter die Lupe.

René Benko erschuf mit der Signa einen der größten Immobilienentwickler Europas. Die Beteiligungs- und Industrieholding ist vor allem im Immobilienbereich, aber auch im Einzelhandel aktiv. Signa plant in Hamburg den Elbtower zu bauen, und auch die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört zur Gruppe.

Benko zeigte sich als erfolgreicher Investor. Er profitierte dabei vor allem von den niedrigen Zinsen der Notenbanken, die Kredite jahrelang äußerst günstig hielten. In den Büchern ist das Signa-Portfolio mehr als 20 Milliarden Euro wert.

Doch der Immobilienboom kommt derzeit zum Erliegen. Die Baubranche leidet unter den angehobenen Zinsen. Die Baukosten sind gestiegen und viele Platzhirsche wie Vonovia verkündeten jüngst Neubaustopps. Auch in Österreich gingen die Bauanträge zurück. Auch Benkos Chrysler Building in New York hat Leerstand. Manche Projekte wurden abgesagt oder kommen nicht weiter.

Das sorgt nun für Nervosität, wie die „Presse“ von Bankern erfuhr.