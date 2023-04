Salzburger Nockerln

Vom Turm der Franziskanerkirche ertönt der Jedermann-Schrei als Memento mori vor der Landtagswahl, während die Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Dom-, Residenz- oder Mozartplatz um Stimmen buhlen – und die Grünen auf dem Grünmarkt.

Wilfried Haslauer: Ihr kennt mich, ihr kennt meinen Vater. Wie der Senior, so der Junior. Ihr wisst: Wo Haslauer drauf steht, ist Haslauer drin. Da gibt's keine Mogelpackung wie bei den Blauen: Wer Svazek wählt, kriegt Kickl. Ein ganz plumper FPÖ-Trick.



Marlene Svazek: Halt, halt, Hasi! Du weißt ja: Ich bin Jägerin aus Fleisch und Blut. Pass auf, dass ich dich am Sonntag nicht aus deinem Büro im Chiemseehof jage. Du musst froh sein, wenn ich statt den Grünen und Pinken eine Zeit lang deine Buhlschaft spiele.



David Egger: Vergesst net auf mich. Die SPÖ ist auch noch da, vielleicht sogar stärker, als ihr glaubt – und sei es nur, dass die Leute uns aus Mitleid ihre Stimme geben. Unterschätzt mich nicht: Ich komm von Red Bull, ich bin sozusagen ein roter Bulle – wie der Dosko.



Marlene Svazek: Dass ich net lach', der David gegen den Goliath. Hat wohl zu viel Gummibärlisaft getrunken. Da haben ja die Kummerln von der KPÖ plus mehr Power . . .



Wilfried Haslauer: Damit eines ein für alle Mal klar ist: Champions League und Festspiele – das gibt's nur mit mir. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2023)