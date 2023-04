Schach-WM: Ein Remis, das Nepo hadern lässt

Jan Nepomnjaschtschi forderte Ding über fast sechs Stunden, am Ende stand die Punkteteilung. Der Russe war trotz WM-Führung unzufrieden.

Astana. Jan „Nepo“ Nepomnjaschtschi und Ding Liren haben das Schach-Publikum bei dieser WM mit Siegen entzückt, auch in der neunten Partie reizten sie das Endspiel mit Springern und Bauern aus. Nach fast sechs Stunden und 82 Zügen aber stand in Astana das insgesamt vierte Remis – nach jenem am Vortag gab es damit erstmals in diesem Duell zwei Punkteteilungen in Folge. Damit behauptete der Russe zwar seine WM-Führung, war aber offensichtlich nicht zufrieden: Nach dem obligatorischen Handshake schüttelte er den Kopf. Nepo hatte sich mit Weiß zwischendurch leichte Vorteile erarbeitet, doch in der Berliner Verteidigung hielt Ding diesmal erfolgreich dagegen und durfte nach dem Einbruch am Dienstag und dem vergebenen Ausgleichschance am Donnerstag einen mentalen Achtungserfolg verbuchen. „Es sah nach einem einfachen Remis aus, war es aber nicht“, sagte der Chinese.

Nepo nimmt eine 5:4-Führung in den Ruhetag mit, haderte aber mit dem Resultat. „Ich hatte Möglichkeiten, aber konnte den entscheidenden Zug nicht finden. Am Ende hätte ich ihn vor mehr Probleme stellen sollen.“

Magische Elo-Marke

Nepo benötigt aus den noch ausstehenden fünf regulären Partien bis 29. April noch 2,5 Punkte, um sich zum ersten russischen Weltmeister seit 16 Jahren (Wladimir Kramnik) zu küren. Zusätzliche Motivation für den Weltranglistenzweiten, um weiterhin auf Sieg zu spielen, könnte die Aussicht sein, dass er mit einem weiteren Erfolg als 15. Spieler der Geschichte die Elo-Marke von 2800 knacken würde. Aktuell ist nur Magnus Carlsen, der auf die WM-Titelverteidigung verzichtet hat, mit 2853 in diesen Sphären unterwegs.

(swi)