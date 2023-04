Letzte Generation will Berlin lahmlegen

Die radikalen Klimaschützer starten eine neue Aktionswelle. Ein FDP-Minister warnt vor brutaler Gewalt, ein anderer erklärt sich zum Gespräch bereit.

Berlin. Sie kleben nicht nur, sie gehen auch. Nur eben langsam. Mehrere Dutzend Menschen trotteten am Freitagmittag in dichten Reihen auf der Fahrbahn die Berliner Karl-Marx-Allee hinunter. In ihren Händen hielten sie orange Plakate, auf denen Slogans wie „Letzte Generation vor den Kipppunkten“ oder „Mehr Demokratie – Gesellschaftsrat jetzt!“ standen. Dazu sangen sie.

Wenn die Aktivisten ihre Drohungen wahr machen, kommt da noch mehr. Für Sonntag hat die Gruppe Letzte Generation eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor angemeldet. Am Montag könnte es dann in der deutschen Hauptstadt zum Verkehrskollaps kommen: Rund 800 Aktivisten sollen Berlin lahmlegen, so zumindest kündigten das Sprecher der Gruppe an. Auch in Österreich sind demnächst vermehrt Aktionen geplant, allerdings erst im Mai.