Der grüne Wandel schreitet voran

Deutschlands Atomära geht zu Ende, weltweit wird zunehmend auf erneuerbare Energien gesetzt. Anleger können auf die Energiewende mit Zertifikaten setzen.

Wien. Das Thema Energie wird noch lange im Fokus bleiben. Schließlich werden davon immer größere Mengen gebraucht, um das globale Wachstum anzutreiben, allen voran in den Schwellenländern. Zugleich finden aber große Umbrüche am Markt statt. So hat sich Europa großteils von Öl- und Gaseinfuhren aus Russland abgewendet, die Region setzt auf den Ausbau alternativer Quellen. In Finnland wurde Mitte April der in Europa leistungsstärkste Reaktor mit 1600 Megawatt in Betrieb genommen. Damit sind dort nunmehr fünf Atommeiler in Betrieb, die gut 40 Prozent des Strombedarfs des Landes abdecken.



In Deutschland wurden hingegen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen. Stattdessen wird auf den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt. Bereits im Februar hat Deutschland seine Ausbauziele für erneuerbare Energien kräftig angehoben. So sollen im Jahr 2030 gut 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus umweltfreundlichen Quellen stammen, unter anderem damit will man bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralität erreichen.

Österreich: Wasserkraft vorn