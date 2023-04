Lehrer muss öfter in die Schule kommen

Mann klagte den Staat, um nicht jeden Vormittag in der Arbeit zu verbringen.

Wien. Er ist für 800 Schüler zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört es einzuschreiten, wenn unerwartete Probleme mit Lehrern oder Schülern auftreten. Er muss aber auch unterrichten, Konferenzen vorbereiten, an der Erstellung des Stundenplans mitwirken, das Budget erstellen oder Eignungsprüfungen bewerten. Doch nach Ansicht mehrerer Seiten war der Pädagoge zu selten in der Schule anzutreffen. Kollegen, Eltern und Schüler hatten sich deswegen beschwert.



Und so nahm man den in einer Leitungsfunktion stehenden Mann in die Pflicht, damit dieser öfter vor Ort zu finden ist. Diese Vorgabe aber schmeckte dem Vertragslehrer gar nicht. Er klagte nun die Bildungsdirektion Steiermark bzw. die Republik Österreich auf knapp 167.000 Euro. Schließlich habe er mehr arbeiten müssen, um diese Regeln zu erfüllen. Und überdies solle man feststellen, dass die Weisung, wonach er am Vormittag in die Schule kommen muss, rechtswidrig ist. Doch der Oberste Gerichtshof ließ nun den Lehrer durchfallen.