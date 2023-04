"The Diplomat": Diese Botschafterin hat ein Eheproblem

Politische Verwicklungen, die es in sich haben: Kate Wyler muss zeigen, wie tough sie ist. (c) ALEX BAILEY/NETFLIX

Keri Russell glänzt in der Rolle als Katastrophen verhindernde US-Botschafterin in London. Mit einem Mann, der ganz eigene Pläne verfolgt. Ein solider Thriller mit Würze.

Erstaunt steht Kate Wyler vor ihrem offenen Koffer. Irgendjemand hat ihn für sie gepackt, und zwar perfekt, von der Kleidung bis zu den Tampons. So ein Service ist die frisch ins Amt gekommene US-Botschafterin in London nicht gewöhnt. Und sie weiß nicht so recht, ob es ihr gefällt, wenn jemand durch ihre Sachen geht, ihren Zyklus berechnet. Praktisch ist es freilich schon.

Und praktisch kann sie brauchen, denn Wyler (großartig gespielt von Keri Russell, die bereits als sowjetische Spionin in "The Americans" glänzte) hat ziemlich viel zu tun in der Netflix-Serie "Diplomatische Beziehungen“ (und ja, so lautet tatsächlich der deutsche Titel von „The Diplomat"). Von einen Tag auf den anderen wurde sie, bisher Expertin für den Nahen und Mittleren Osten, nach London geschickt. Und gleich zu Beginn muss sie mit einem Angriff auf ein britisches Militärschiff im Persischen Golf umgehen. Dutzende tote Briten. Steckt der Iran dahinter? Müssen die USA militärisch beispringen?