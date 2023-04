Wie man Wähler Populisten zum Fraß vorwirft

Das Gesundheitssystem vereint alles, was dieses Land nach unten zieht.

Jetzt wird wieder einmal intensiv darüber diskutiert, warum die Wähler von Wahl zu Wahl stärker an die linken und rechten Ränder des politischen Spektrums wandern. Ja, warum wohl? Unter anderem vielleicht deshalb, weil die Menschen zu oft, nein, nicht fühlen, sondern sehen, dass vieles in diesem reformfaulen Land nicht mehr so funktioniert, wie es sollte? Und deshalb vom politischen Mainstream, der das vergeigt hat, bitter enttäuscht sind?

Beispielsweise im Gesundheitssystem, das vor langer, langer Zeit einmal weltweit spitze war. Das ist noch immer gut, aber der Zugang verschlechtert sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Wer brav saftige Krankenkassenbeiträge zahlt, aber bei Bedarf im ganzen Bezirk keinen Facharzt mit Kassenvertrag mehr findet, für einen Operationstermin in angemessener Frist eine private Zusatzversicherung benötigt und zunehmend mühsam nach einem der immer weniger werdenden Kassenallgemeinmediziner suchen muss oder die Pflegemisere in der eigenen Familie miterlebt, der beginnt eben, sich Gedanken zu machen.