Rauchwolken über Wien: Brand in Post-Zentrum gelöscht

Ein Teil des Daches brannte, so die Post. Verletzt wurde niemand, die Pakete blieben unversehrt.

Schwarze Rauchwolken steigen über Wien auf: Im Postverteilzentrum in der Brunnerstraße in Wien-Liesing ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Es konnte jedoch bereits gelöscht werden. Feuerwehrsprecher Christian Feiler spricht von einem "Standardeinsatz" der Berufsfeuerwehr. Es habe sich um keinen Großbrand gehandelt, sondern lediglich eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Die Feuerwehr ging mit einer Löschleitung unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, hat in dem Zentrum eine Photovoltaik-Anlage gebrannt. Spektakulär war jedenfalls der schwarze Qualm, der sich über dem Gebäude gebildet hatte.

Der Brand in der Zustellbasis hat nur einen Teil des Daches betroffen, berichtet die Post. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt, auch seien alle Pakete unversehrt geblieben. "Wir werden morgen - wenn auch mit leichten Verzögerungen - wie gewohnt Pakete zustellen."

(APA/Red.)