Beschäftigte an Flughäfen erhalten um 18 Prozent mehr Lohn

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clermens Fabry)

Bei Lehrlingen wird das Einkommensplus sogar bis zu 45 Prozent betragen.

Die Einkommen der Beschäftigten an Österreichs Flughäfen heben ordentlich ab: Der Kollektivvertragsabschluss für Arbeiter und Angestellte ergab im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 18,06 Prozent, teilten die Gewerkschaften vida und GPA am Mittwochabend mit. Bei Lehrlingen betrage das Einkommensplus bis zu 45 Prozent. Berufseinsteiger beginnen nun mit 2.343,55 bis 2.525,26 Euro brutto im Monat.

Die Flughafen-Beschäftigten haben mit 1. Jänner um 5,6 Prozent mehr Geld erhalten, am 1. Mai 2023 werden alle Lohn- und Gehaltsbestandteile (inklusive Zulagen) um weitere 11,8 Prozent erhöht. Dazu komme noch ein Zinseszins-Effekt, so die Gewerkschaft, sodass sich in Summe die Erhöhung um gut 18 Prozent ergebe. Der KV-Abschluss gelte für 12 Monate.

(APA)