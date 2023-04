Soldatin sein „cool“: Bundesheer umwirbt junge Frauen

(c) Jana Madzigon

Besucherinnen in Heerespanzern. (c) Jana Madzigon

Wegen einer bevorstehenden Pensionierungswelle wirbt das Bundesheer um Mitarbeiter. Auch die Frauenquote von knapp vier Prozent soll angehoben werden. Beim diesjährigen Girls' Day wurden daher junge Frauen erstmals per Brief eingeladen: Es kamen so viele wie noch nie.

Für die 18-jährige Marie Wallner steht schon seit der Volksschule fest, „dass ich später zum Bundesheer gehen möchte“.

Sie ist eine von den 1044 jungen Frauen, die am Donnerstag im Zuge des Girls' Day die Maria-Theresien-Kaserne (MTK) des Bundesheeres besuchten. Etliche Informationszelte mit Soldatinnen und Soldaten, Kampfausrüstungen, Fahrzeugen und Waffen wurden für die Interessentinnen dort aufgebaut.