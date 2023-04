Die KTM-Mission: „Wir sind zum Erfolg verdammt“

In der Motorrad-Königsklasse MotoGP hat KTM eine offene Rechnung zu begleichen: Pit Beirer, Leiter der Rennabteilung, spricht über Business und Millioneninvestitionen, seinen Crash-Spitzenreiter – und sucht österreichische Piloten.

Herr Beirer, was machen Sie eigentlich als KTM-Rennchef, ist der Job mit der Formel 1 vergleichbar? Wie stressig ist er?

Pit Beirer: Meine Funktion als Leiter der Rennabteilung betrifft nicht nur die MotoGP. Wir haben mit KTM, GasGas und Husqvarna mittlerweile drei Marken, haben weltweit 74 Werksfahrer unter Vertrag und 470 Mitarbeiter beschäftigt. Ich habe die Verantwortung über alle sechs von uns betriebenen Sportarten, ob das Rallye, Enduro, die ganze US-Sportabteilung, Motocross, oder Road-Racing ist. Also die Zeit wird inzwischen knapp. Gleichzeitig passieren hier natürlich Synergien. Wenn man weltumspannend in allen möglichen Sportarten arbeitet, hast du laufend neues Wissen im Haus. Das kannst du gleich für alle verwenden. Motorsport so zentral zu betreiben ist der Schlüssel zum Erfolg.

Also ist ein Abschied für Mattighofen aus der MotoGP somit undenkbar?

Wie haben in jeder Motorsportsparte, in die wir eingestiegen sind, einen Weltmeistertitel geholt, einschließlich in der Moto3. Nur in der MotoGP war bisher an fünfter Stelle Schluss. Dieser WM-Titel ist unser ganz großes Ziel. Wir sind gekommen, um zu bleiben! Achtungserfolge alle paar Wochen sind uns definitiv zu wenig. Dafür sind die Investitionen und auch die Unterstützung für das Projekt, die wir von der Firma bekommen, zu groß. Wir sind zum Erfolg verdammt. Und dazu sind wir mit der MotoGP noch mehr in den Medien als mit allen anderen Sportarten, die wir betreiben. Wenn wir die MotoGP nicht erfolgreich hinbekommen, wirft es einen Schatten über alle anderen Sparten. Wir haben Wochenenden wie jenes in Austin, da gewinnen wir alles. Im US-Supercross, in der Motocross-WM, im Enduro, im Trial, in der Moto3 und Moto2. Und Leute sagen zu mir: „Das war ein schlechtes Wochenende.“ Weil es in der MotoGP nicht für das Podest gereicht hat.