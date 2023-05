Wolfgang Porsche kündigt letzte Amtszeit im VW-Aufsichtsrat an

Als Wunschnachfolger von Wolfgang Porsche gilt sein 62-jähriger Neffe Ferdinand Oliver Porsche.

Volkswagen-Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Porsche hat seinen Rückzug aus dem Gremium angekündigt. Er wolle sich bei der Hauptversammlung am 10. Mai noch einmal für eine fünfjährige Amtszeit wählen lassen, sagte er dem Magazin "Automobilwoche". "Danach müssen Jüngere ran", sagte er. Am Tag der Hauptversammlung wird Porsche 80 Jahre alt. Dennoch wolle er persönlich an dem Aktionärstreffen teilnehmen.

Der Enkel des Firmengründers Ferdinand Porsche ist auch Aufsichtsratsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche, der im Herbst vergangenen Jahres an die Börse gegangen ist. Porsche sitzt zudem im Aufsichtsrat bei Audi. Als Wunschnachfolger von Wolfgang Porsche gilt sein 62-jähriger Neffe Ferdinand Oliver Porsche. Die Familie habe darüber aber noch nicht entschieden.

(APA)