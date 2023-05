Jared Leto kam als Lagerfelds Katze zur Met-Gala

Der 51-jährige Schauspieler wird den Modezaren in einer Filmproduktion verkörpern. Für die Met-Gala schlüpfte er jedoch in die Rolle von Lagerfelds Samtpfote.

Große Stars aus Musik, Mode und Film haben bei der legendären Met-Gala in New York in diesem Jahr anlässlich der Ausstellung "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" dem Designer posthum die Ehre erwiesen (hier geht's zu den Looks). Dabei wurde aber nicht nur der 2019 verstorbene Modedesigner gefeiert, sondern auch seine Katze Choupette, die Lagerfeld in den letzten Jahren seines Lebens auch als Art Muse diente.

Zuvor wurde kolportiert, dass die Katze selbst einen Auftritt auf dem Red Carpet haben werde, doch tatsächlich übernahm Schauspieler Jared Leto im Ganzkörper-Fell-Kostüm diese Aufgabe. Erst nach einigen Posen auf dem roten Teppich wurde das Geheimnis gelüftet, wer sich hinter der lebensgroßen Choupette verbarg. Und so war auch Musikerin Lizzo von dem Fellknäuel überrascht.

Musikerin Lizzo war von der Katze sichtlich irritiert. (c) APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JAMIE MCCARTHY (JAMIE MCCARTHY)

Der 51-Jährige hat einen ganz besonderen Bezug zu dem verstorbenen Modezaren. Er wird den Designer nämlich in einer Filmproduktion verkörpern. "Ich habe Karl gekannt. Er war immer so nett zu mir. Ich kann ihn mir vorstellen, wie er mit einem großen Lächeln auf uns herabschaut und hier Choupette in ihrer ganzen Pracht sieht. Es ist mir eine Freude das zu unterstützen", meinte der Schauspieler im Red-Carpet-Gespräch mit "ET".

Eine ganz ähnliche Idee hatte auch Musikerin Doja Cat, die in einem silber-glänzenden Outfit und dem passenden felinen Make-up zur Met-Gala erschien. Hier war wohl aber auch der Name Programm.

Bei Musikerin Doja Cat war der Name Programm. (c) REUTERS (ANDREW KELLY)

Luxusleben und Instagram-Star

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder über den Verbleib von Lagerfelds Samtpfote berichtet. Lagerfeld soll sie nicht nur in einem Testament bedacht haben, auch die Markenrechte an Choupette waren umstritten. Mittlerweile hat die elfjährige Katze nicht nur einen Instagram-Account mit knapp 200.000 Followern, sondern steht auch bei einer Agentur unter Vertrag.

Wie französische Medien berichten, lebt sie mit Lagerfelds früherer Hausbesorgerin, der 50-jährigen Françoise Caçote, in einer Wohnung in Paris. Sie werde mehrmals am Tag gebürstet, sitze gerne auf dem Balkon und spiele mit - wie könnte es auch anders sein - Chanel-Einkaufssackerln.

Zu Lebzeiten des Modezaren kümmerten sich zwei Dienstmädchen ausschließlich um die Katze, die frisch zubereitetes Essen aus Geschirr von Goyard vom Tisch aß und auch immer wieder im Privatjet mitflog. Für Lagerfeld war Choupette immerhin das "Zentrum meiner Welt". In ihrer Eleganz erinnerte sie ihn an die Filmdiva Greta Garbo.

(chrile)