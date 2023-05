Die Stadt als Ausstellungsraum für Möbel

Drucken

Hauptbild • Nomadisch. Im Palazzo Serbelloni zeigte Louis Vuitton seine „Objets nomades“ und einen Pavillon von Marc Fornes. • Beigestellt.

Die Veranstaltungen des Fuorisalone ergänzen die Möbelmesse um Aktivitäten im Stadtzentrum von Mailand. Originelle Orte und Konzepte, Überraschungseffekte spielen dabei die Hauptrolle.

Wenn es in diesen Tagen um den sprichwörtlichen „Genius Loci“ von Mailand geht, dann ist damit wohl gleich doppelt das möglichst Originelle und Kreative gemeint. Einmal natürlich, weil während der Tage des Salone del Mobile Design-, Möbel-, Interieurmarken aus der ganzen Welt in die Stadt kommen und dafür sorgen, dass die Strahlkraft der einmal im Jahr stattfindenden Milano Design Week exorbitant groß ist. Und dann aber eben auch, weil sich all jene, die ihre Events als Teil des „Fuorisalone“-Programms in der Stadt abhalten, also außerhalb des angestammten Salone-Terrains auf dem Messegelände, gegenseitig zu überbieten versuchen, was die Genialität der Suche nach Veranstaltungsorten betrifft.

Dank des Fuorisalone-Angebots ist die Designwoche ein Publikumsmagnet für alle, die ein Minimum an Designinteresse haben (und das sind in Mailand ja ohnehin nicht wenige): Abgesehen von ein paar Cocktails oder Previews, die sich an geladene Gäste richten, ist alles öffentlich zugänglich. Und in der postpandemischen Welt sind auch kaum mehr Regis­trierungen notwendig, ab und zu gibt es zwar eine Warteschlange, aber an und für sich ist das Motto „Milano, capitale del design“ hier wirklich keine leere Ansage.



Publikumsmagnet Nummer eins während des diesjährigen „Rekord-Fuorisalone“, wie italienische Medien stolz titelten, war ein ehemaliger Schlachthof: Der Ex-Macello-di-Porta-Vittoria ist eine postindustrielle Anlage auf einem weitläufigen Gelände, das viel Platz für innovative, oft nischige Positionen bietet. Hier findet die fünfte Ausgabe der Alcova-Großausstellung statt, die, das ist Teil des Konzepts, jedes Jahr an einem anderen Ort aufschlägt und Interessierte aus den Design-Week-Komfortzonen von Brera und Tortona hinauslockt. 2023 haben Joseph Grima (Space Caviar) und Valentina Ciuffi (Studio Vedèt) die Alcova-Ausstellung kuratiert: Neben Studierendenprojekten, etwa von dem renommierten Instituto Europeo di Design in Mailand, war von Materialstudien über limitierte Editionen bis zu marktreifen Produkten alles Erdenkliche zu finden.

Wie häufig bei solchen Großausstellungen war die Bandbreite des zu Bestaunenden immens, was vielleicht in Kombination mit den verzweigten Schauräumen etwas auf Kosten der Stringenz ging. Wer nicht genug Zeit mitbrachte, oder wer sich ein kompakteres Konzept erwartete, den hinterließ dieses Herkulesleistung vielleicht ein wenig ratlos. Ohnehin ist das Angebot des Fuorisalone mit seinen vielen Verzweigungen so groß, dass man sich a priori darauf einstellen muss, dass selbst in einer Woche wahrscheinlich nicht alles beschau- und bestaunbar ist.

Das Kollektiv CFGNY arbeitet interdisziplinär und schuf eine Installation für die Marke Marsèll. Daniel Kalt

Inneres Leuchten

Valentina Ciuffi, Kokuratorin bei Alcova, war auch involviert in eine andere der wichtigsten Anlaufstellen für Fuorisalone-Aficionados, nämlich die eigens zusammengestellte Ausstellung in der wichtigen Designgalerie Nilufar, einst gegründet von der Perserin Nina Yashar und heute eine der Topadressen in der Stadt und wohl auch weltweit. „Poikilos“ oder neue Arten der Irideszenz ist das leuchtfähige Motto der von Ciuffi für das Nilufar Depot kuratierten Ausstellung von Arbeiten des Designduos Eleni Petaloti und Leonidas Trampoukis, die gemeinsam als Objects of Common Interest firmieren. Auf drei Ebenen war außerdem die für Nilufar charakteristische Mischung aus Vintage-Designobjekten und neuen Entwürfen zu sehen, etwa auch die biomorph verzweigten, irisierenden Skulpturen von Audrey Life.

Mit dem Kreativstudio Formafantasma lud Prada zur mehrtätigen Designtagung „Frames“. (c) 2023 Getty Images Court of Prada

Ein dritter Ort, den viele unabhängig von der Qualität des dort Ausgestellten auf ihre Liste der Sehenswürdigkeiten geschrieben hatten, war die sogenannte Dropcity: Unterhalb der Bahntrasse, die sich von der Stazione Centrale gegen Norden erstreckt, soll während der kommenden Jahre in einer Vielzahl paralleler Tunnels ein neues Zentrum für die Reflexion über Aspekte von Architektur und Stadtplanung entstehen.

Bei dieser Fuorisalone-Premiere in der Dropcity gab es etwa Projekte von Studierenden aus Korea und Japan zu sehen, außerdem die lustigen Automöbel von Sam Chermayeff für das kultige „Véhicule“-Magazin. Eine kleine Themenschau war der Hackbarkeit („hackability“), also im Grunde der möglichen Zweckentfremdung eines klassischen Hockermodells, gewidmet, und neun Designerinnen und Designer aus Ostasien machten sich für das koreanische „Re;code“-Label Gedanken über ­Recycling und Kreislaufwirtschaft.

Praxis – und Theorie

Eine der schönen Zusatzoptionen während des Fuorisalone-Treibens ist außerdem der Zugang zu denkwürdigen, normalerweise verschlossenen Orten. Auch in dieser Hinsicht versuchen sich die Marken und Kreativen wenig überraschend mit Sehenswürdigkeiten besonderen Ausmaßes zu übertrumpfen. Giorgio Armani lud etwa in den historischen Palazzo Orsini, der sich in seinem Besitz und übrigens unweit des ebenfalls durchaus besuchenswerten Armani Hotels befindet, um Neuheiten seiner Home-Kollektion zu zeigen. Das Maison Louis Vuitton zeigte die Neuheiten der nun auch in Wien erhältlichen „Objets nomades“-Linie in historischen Räumlichkeiten des Palazzo Serbelloni.

Arthur Arbesser, der in Mailand lebende Wiener, hatte ebenfalls Beiträge zu gleich einigen Kollektionen gezeichnet. Sein lustiger Entenschnabelsessel für die dänische Marke Gubi war Teil einer größeren Aus­stellung, mit der die Marke ihr Firmenjubiläum feiert, in den sogenannten Bagni misteriosi, wo sommers tatsächlich Badebetrieb stattfindet. Auf Kooperationen mit großen (Designer-)Namen setzten sowohl Interieur- als auch andere Design- und Life­stylemarken: Philippe Starck etwa traf man einmal bei Alessi an, dann wieder als Gastkreativen für Dior, wo er einen durchaus komfortabel anmutenden „Monsieur Dior“-Armsessel vorstellte.

Zum fünften Mal fand die mobile Großausstellung Alcova statt, diesmal in einem ehemaligen Schlachthof. Daniel Kalt

Der legendäre Gaetano Pesce setzte seine Zusammenarbeit mit der Marke Bottega Veneta fort: Zwei streng limitierte Taschenmodelle hatte er gestaltet (insgesamt nicht einmal zwanzig Menschen weltweit werden sie erstehen), außerdem eine grottenähnliche Installation in einer Boutique im Quadrilatero della moda, an der berühmten Via Monte Napoleone.

Besonders engagierte Besucherinnen und Besucher Mailands (bzw. solche, deren Zeitplan dies zuließ) konnten sich für die über mehrere Tage angesetzte Designtheorie-Konferenz „Prada Frames“ anmelden und gemeinsam mit illustren Speakern über das Thema nachdenken. Fraglos eine gute Ergänzung zu so viel Handfestem und Bestaunenswertem, das es in der Stadt zu sehen gab. Und ein weiteres Argument für die sich herauskristallisierende Annahme, dass es auch im Treiben von Salone, Fuorisalone und Milano Design Week mehr und mehr unmöglich wird, auch nur annähernd das gesamte Angebot nutzen zu können.

