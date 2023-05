Auf dem Weg zu Schwarz-Blau

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer beim Parteivorstand seiner ÖVP am Dienstag.

Nach dem Scheitern einer Dreierallianz mit der SPÖ lud ÖVP-Chef Wilfried Haslauer nur die FPÖ zu Koalitionsverhandlungen ein. Die Blauen ließen sich nicht lange bitten.

Die Weichen sind gestellt, auch wenn sich die Begeisterung in der ÖVP sichtlich in Grenzen hält: Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Dienstag im Parteipräsidium den Auftrag erhalten, die FPÖ zu Koalitionsverhandlungen einzuladen. Dem einstimmigen Beschluss waren durchaus harte Diskussionen vorangegangen, meinte eine Teilnehmerin der Sitzung.

„Es ist, wie es ist“, sagte Landesrat Stefan Schnöll wenig euphorisch. Auch sonst dominierten bei den schwarzen Präsidiumsmitgliedern ernste Gesichter. Die ÖVP lässt sich pragmatisch, aber mit einer großen Portion Skepsis auf die Verhandlungen über die Regierungsbildung mit den Blauen ein.