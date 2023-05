Auf der Met-Gala wurde eine Kakerlake zum Star

New Yorks Schabenproblem macht auch vor exklusiven Events nicht Halt. Eine keine Kakerlake besuchte die Met-Gala und sorgte für einen viralen Moment.

Überall Stars in Chanel, Stars in Katzenkostümen und dann zieht eine kleine Kakerlake die Aufmerksamkeit des größten Modefests in New York auf sich. So geschehen bei der Met-Gala, die am 1. Mai in eben jenem Museum über die Bühne ging. Normalerweise nimmt es Anna Wintour mit der Gästeliste für ihr größtes, jährliches Spendenevent sehr genau. Wer nicht zur A-Liste der Prominenz gehört, ist nicht dabei. Dass eine ambitionierte Kakerlake zielgenau den Eingang der „Vogue"-Party unter lautem Jubel der Journalisten über den beigen Teppich anpeilte, wurde im Netz zum Videohit.

Nur einer hat sich dem Insekt mutig genähert. Kevin Mazur, Fotograf der Agentur Getty Images, verfolgte die Kakerlake mit journalistischem Elan und wurde damit selbst auch ein bisschen zum Star. Das Mode-Event wurde heuer aber eigentlich zu Ehren des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld ausgerichtet. Selbst seine Katze Choupette wurde gewürdigt. Entgegen aller Gerüchte wurde diese aber nicht eigens für die Gala eingeflogen. Wer weiß, wie dieses Zusammentreffen ausgegangen wäre.

Miezen, Perlen und Hochzeitsflair: Die Met-Gala um Karl Lagerfeld







