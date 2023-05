"Nicht jeder ist gleich Narzisst oder hat Borderline"

Drucken

Hauptbild • Therapy Speak ist Trend, ein zweischneidiges Schwert. • Illustriert von Christine Pichler

Psychologischer Fachjargon ist populär geworden. Was die Entstigmatisierung fördert, verwässert allerdings auch Diagnosen.

In einer defekten WC-Anlage berät der Highschoolschüler Otis (Asa Butterfield) seine Mitschülerinnen und Mitschüler – als Sexualtherapeut. Die vermeintliche Expertise hat er sich von seiner Mutter (Gillian Anderson) abgeschaut, ihre Sitzungen belauscht und Notiz genommen. So der grobe Handlungsstrang der Netflix-Serie „Sex Education“, im Wesen aufklärerisch, tabubrechend, einfühlsam. Sie markiert einen Wandel im Umgang mit Emotionen und Sexualität. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl jener jungen Menschen, die psychotherapeutische Hilfe beziehen, laut Krankenkasse Barmer mehr als verdoppelt, einer Studie der deutschen Bundespsychotherapeutenkammer zufolge werden psychische Erkrankungen heute weniger stigmatisiert.

Daraus ergibt sich in jüngeren Generationen und sozialen Medien eine Sprache, die ganz selbstverständlich von psychologischen Begriffen und Störungsbildern Gebrauch macht. „Dass darüber gesprochen wird, ist zunächst einmal gut. Nur das ,Wie‘ ist bedenklich“, sagt Carla Brandstetter, Psychoanalytikerin in Ausbildung unter Supervision. Die inflationäre Verwendung von Fachjargon nimmt die 27-Jährige im privaten Umfeld, aber auch in ihrer beruflichen Praxis wahr.

In den USA hat das Phänomen längst einen Namen: Therapy Speak, zu Deutsch Therapiesprache. Bemerkbar macht sich die auch in der Popkultur, indem Diagnosen zu Albumtiteln werden oder zu Memes . Immer öfter auch zur zentralen Charakteristik diverser Serien- oder Filmprotagonistinnen, toxisch und Borderline mischen sich in den jugendlichen Sprachgebrauch wie einst slay (in etwa: „du rockst“) oder flex (mit etwas prahlen). Ausgeschlachtet werden Therapiekonzepte und Krankheitsbilder, vor allem im Netz, unter dem Deckmantel der Mental Health, der mentalen Gesundheit.





Die Serie „Sex Education“ bricht mit Tabus. In der realen Welt sind Tipps von Laien mit Vorsicht zu genießen. (c) Jon Hall/Netflix

„In der Therapie fallen bestimmte Begriffe, die dann inflationär im Freundeskreis oder in Social Media verwendet werden“, bemerkt auch die Klinische Psychologin Laura Stoiber. Aus der Sitzung direkt in die Klokabine quasi, oder auf TikTok. Dort werden Traumata erkannt und Trigger benannt, wird Selfcare propagiert und werden Boundaries, also Grenzen, gesetzt, ja sogar Diagnosen gestellt: ADHS, Depression, Angststörung, Narzissmus. Zum Brechen von Tabus, heißt es, und zum eigenen Schutz. Umgekehrt landen Lehren aus dem Netz in der Praxis.