Barack Obamas Popstar-Auftritt in Berlin

Der ehemalige US-Präsident trat in Berlin vor zahlendem Publikum auf. Der Wohlfühlabend geriet nachdenklich: Der 61-Jährige sorgt sich um die Demokratie und rät: Jedes Land sollte zwei Jahre von einer Frau regiert werden.

Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr. Vor der Mercedes-Benz-Arena in Berlin steht Tim und weiß nicht so recht, was er sich von dem Abend erwarten soll. In zwei Stunden wird er Barack Obama live sehen. Die Karte hat ihm sein Bruder geschenkt. Nun hofft er auf Unterhaltung. „Haben Sie Car Pool Karaoke mit Michelle Obama gesehen? Das war echt gut“, sagt der 44-Jährige. Nur wird weder die Frau des ehemaligen US-Präsidenten dabei sein, noch werden in einem Auto ein paar Popsongs geträllert.

Barack Obama ist in Deutschland beliebt. Im Jahr 2008 kamen 200.000 Menschen vor das Brandenburger Tor, um ihn reden zu hören. Nun tritt er in einer Veranstaltungshalle mit 17.000 Plätzen auf, die auch von Rockstars bespielt wird. Es riecht nach Pommes und das Bier wird in Plastikbechern ausgeschenkt. Die billigsten Plätze kosten 60, die teuersten über 500 Euro. Ein Selfie kommt auf 2500 Euro. Am Ende wird Obama die Halle nicht füllen.

Es ist sechs Jahre her, dass er das Weiße Haus verließ. Nach ihm kam Donald Trump, der den Begriff der Fake News überall verankerte und das Land in eine tiefe Krise stürzte, weil er und seine Fans nicht akzeptierten wollten, dass Joe Biden ihn im Wahlkampf besiegt hatte. In Berlin wird klar: Barack Obama beschäftigt, was damals passiert ist. Er sieht die Demokratie in Gefahr. Nicht nur wegen Trump, sondern auch wegen Tiktok, Künstlicher Intelligenz und verfälschten Videos.

Ein nachdenklicher Abend mit Barack Obama