Vorarlberger SPÖ-Urgestein Günther Keckeis tot

Einer der bekanntesten Vorarlberger SPÖ-Politiker der vergangenen Jahrzehnte, Günther Keckeis, ist tot. Der 83-Jährige verstarb "völlig unerwartet" am 25. April, wie es in am Donnerstag veröffentlichten Todesanzeigen hieß. Der ausgebildete Jurist Keckeis, der im Zivilberuf in leitender Funktion bei der Arbeiterkammer angestellt war, agierte unter anderem als Landtagsvizepräsident und Klubobmann. Allseits geschätzt, saß Keckeis über 30 Jahre hinweg im Vorarlberger Landtag.

Keckeis stammte aus einem Eisenbahnerhaushalt und gehörte dem Landtag von 1974 bis 2004 an. Auch in seiner Heimatstadt Feldkirch war er lange Jahre als Stadtrat bzw. Stadtvertreter aktiv. 1988 hätte er Landesparteivorsitzender werden sollen, nach parteiinternen Querelen zog er seine Kandidatur aber zurück. Nach dem Ende seiner politischen Laufbahn verfolgte er die Vorarlberger Landespolitik noch für einige Zeit als Kolumnist.

