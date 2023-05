Den Rätseln der Reichskrone auf der Spur

Was in London die Crown Jewels, ist in Wien die Schatzkammer: Deren wichtigstes Exponat, die rund 1000 Jahre alte Reichskrone, wird gerade umfassend wie nie zuvor untersucht.

Ein bisschen vom großen Prunk und Glitzer fehlt gerade. Im Tower of London ebenso wie in der Kaiserlichen Schatzkammer in der Wiener Hofburg. Denn die bedeutsamsten Kronen der jeweiligen Sammlungen befinden sich derzeit nicht in ihren Vitrinen.

Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: Aus dem Londoner Tower wurden gleich mehrere der prominentesten Schaustücke für die Krönung von König Charles und Königin Camilla entnommen. Darunter auch das Herzstück, die St. Edward's-Krone von 1661, und die Staatskrone.

Auch in der Wiener Schatzkammer, sozusagen dem österreichischen Pendant zur britischen Crown-Jewels-Sammlung, fehlt das zentrale Exponat momentan in der Schau: die Reichskrone, die mit ihren rund 1000 Jahren eine der ältesten noch erhaltenen Kronen der Welt ist und als Ikone der europäischen Geschichte gilt.

Zahlreiche Kaiser und Könige des Heiligen Römischen Reichs haben über die Jahrhunderte diese achteckige Krone bei ihrer Krönung (und nur dafür!) getragen, auch der letzte Kaiser des Römischen Reichs, Franz II. Wobei nach wie vor offen ist, wer der erste König war, der mit ihr gekrönt wurde.

Ihr genaues Alter ist also ebenso unklar wie auch der Ort ihrer Herstellung. Um in diesen (und vielen anderen) Fragen mehr Klarheit zu bekommen – Alter und Herkunft werden in Expertenkreisen sehr kontrovers diskutiert –, wird die Wiener Reichskrone derzeit so umfassend und interdisziplinär erforscht wie noch nie. Was, genau, auch der Grund dafür ist, dass die Krone derzeit nicht in ihrer Vitrine in der Schatzkammer zu sehen ist.

„Crown“ heißt das Projekt, an dem Kunsthistoriker, Material- und Naturwissenschaftler des Kunsthistorischen Museums (zu dem die Schatzkammer gehört) ebenso beteiligt sind wie internationale Expertinnen und Experten vom Pariser Louvre bis zum Bayerischen Nationalmuseum.