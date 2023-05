Der Herbst des Hauses Windsor

Die Krönung von Charles III. war für königstreue angelsächsische Zeitungen wieder mal ein »Jahrhundertereignis«. Zugleich bot sie Royalisten und Anti-Royalisten ideale Gelegenheiten für Argumente pro oder contra die bisherige Monarchie.

Britische Untertanen mussten fast 70 Jahre darauf warten, dass es in ihrem Reich eine Krönung gibt. Als Elizabeth II. 1953 diesem Ritual unterzogen wurde, hatte ihr Land nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg den Status als Weltmacht verloren. Mit umso mehr Pomp, der eher an große viktorianische Zeiten als an tausendjährige Tradition erinnerte, feierte damals der imperiale Rest.



Für ihren Nachfolger ist dieser Bedeutungsverlust (zumindest aus kontinentaler Sicht, wegen des Brexit) weiter fortgeschritten. Als alter weißer Mann mit mittelalterlicher Krone ist Charles III. ein Symbol für den Herbst des Hauses Windsor. Wer weiß, vielleicht wird sein Nachfolger sogar auf Schottland verzichten müssen? Der gigantische Aufwand für diesen royalen Akt soll wohl den Gedanken an Verfall vergessen lassen. Englische Zeitungen feierten tagelang ein „Jahrhundertereignis“.