Drei Tage im Geiste Nikolaus Harnoncourts

Alljährlich erinnert ein Festival im Attergau an den prägenden Musiker und Gründer des Concentus Musicus.

Der Ruhm von Interpreten ist vergänglich. Selbst die Namen von Künstlern, die den Geschmack einer Generation zu prägen imstande sind, verblassen rasch. Dem entgegenzuwirken versucht im Falle der Originalklang-Pioniere Alice und Nikolaus Harnoncourt deren Ensemble, der Concentus Musicus mit Jahr für Jahr von Mechthild Bartolomey ausgerichteten „Harnoncourt-Tagen“ in St. Georgen, wo der Concentus-Gründer 2016 starb.

Sohn Franz erinnerte – im Beisein zweier Brüder des Dirigenten – in einer prägnanten Rede an die musikalischen Forschertätigkeiten seiner Eltern und merkte sehr plausibel an, dass eine von Nikolaus Harnoncourts hervorstechenden Eigenschaften doch die Lust am Hinterfragen gewesen sei – auch das eigener Erkenntnisse und Leistungen. Den Nachgeborenen bleibt, so ehrlich wie möglich die Erinnerungen an einen interpretatorischen Feuergeist wach zu halten.