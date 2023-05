Griechenland macht Hunderte Strände barrierefrei

So schön dieser Strand in Griechenland auch ist - Menschen im Rollstuhl könnten sich hier kaum vorwärtsbewegen.

So schön dieser Strand in Griechenland auch ist - Menschen im Rollstuhl könnten sich hier kaum vorwärtsbewegen. imago images/Xinhua

Mit dem Rollstuhl ans Meer? An vielen Orten undenkbar. In Griechenland aber sind mittlerweile beinahe 150 Strände komplett barrierefrei, 300 sollen es insgesamt werden.

Feiner, weißer Sandstrand, kleine Steinchen, Felsen und hohe Klippen. Was für die einen der Traumvorstellung von Urlaub entspricht, wird den anderen zur Tortur - bzw. ist ihnen nicht möglich. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sollen in Griechenland dabei unterstützt werden, ebenfalls das Meer genießen zu können. So sollen 300 Strände komplett barrierefrei gemacht werden.

Dies soll über ein von der griechischen Firma Seatrac hergestelltes System gelingen. Dabei werden spezielle Rampen installiert, die per Knopfdruck einen angebrachten Sitz bis ins Meer führen. Zudem sollen Behindertenparkplätze angeboten, Sanitäranlagen behindertengerecht gestaltet oder Rampen bis zu den Liegen angebracht werden.

„Gleichberechtigter Zugang zum Meer ist ein unverzichtbares Menschenrecht“, zitiert das Nachrichtenportal „Greek Reporter" den griechischen Tourismusminister Vassilis Kikilias. Strandaktivitäten mit Freunden und Familie würde die Lebensqualität aller erhöhen. Barrierefreie Strände würden außerdem die lokale Wirtschaft unterstützen. Denn sie würden ältere Menschen, jene mit eingeschränkter Mobilität oder Schwangere anziehen. Das 15-Millionen-Euro-Projekt werde demnach von der Europäischen Union und aus nationalen Mitteln finanziert.

Noch Aufholbedarf

Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung stehen in Griechenland mit seinen felsigen Untergründen, seinen Stufen und bergigen Landschaften generell vor einigen Herausforderungen. Durch die Olympischen Sommerspiele 2004 hat das Land Fortschritte erzielt, weil ein Augenmerk auf die Gesundheits- und Sozialpolitik des Landes gerichtet wurde. Trotz des Widerstands von Archäologen wurden kürzlich etwa einige Wege der Akropolis betoniert und damit barrierefrei gestaltet.

