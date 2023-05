Drohne liefert Handys an inhaftierte Mafiosi in Palermo

Beamte der Gefängnispolizei haben das Fluggerät bemerkt und daraufhin die Zellen durchsucht. Sie wurden fündig. Die Cosa Nostra- und Camorra-Häftlinge wurden angeklagt.

Vier Mobiltelefone sind mittels Drohne an Insassen des Gefängnisses in Palermo geliefert worden. Beamte der Gefängnispolizei entdeckten den Vorfall. Sie bemerkten die Drohne, die in der Nähe der Hochsicherheitszellen flog und in der Nähe eines Fensters hielt, in dem Cosa Nostra- und Camorra-Häftlinge eingesperrt sind.

Bei der Durchsuchung der Zellen wurden vier voll funktionsfähige Mobiltelefone entdeckt, die in Zellophan verpackt in den Toiletten versteckt waren. Die Smartphones wurden beschlagnahmt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Häftlinge wurden angeklagt, ihnen droht eine Strafe bis vier Jahren.

In den Wochen zuvor war im Gefängnis der sizilianischen Stadt Trapani ein ähnlicher Fall entdeckt worden. Häftlingen wurden Mikrohandys und Drogen per Drohne geliefert, berichteten lokale Medien.