Philipp Holzmeister: Der Schuster der Popstars

Erdiges Design, ungewöhnliche Farben und strapazierfähiges Material machen die Retro-Sneaker von Wunderteam zum begehrten Objekt.

„Paul. Paul Weller, aber keine Angst – ich zahle, was ich bestelle.“ Dem sonst so cool wirkenden Phillip Holzbauer fiel jetzt das Herz in die Hose. Paul Weller, der Britpop-Ikone, die künstlerisch den Kopf so gerne „above the clouds“ trägt, gelüstete es nach einer Erdung in Form von Retro-Sneakers aus dem Hause Wunderteam Wien.

Als Draufgabe spendete Weller noch ein paar Tipps, als er Laute von Holzbauers Baby vernahm. Er kaufte einen ganzen Karton voller Schuhe. Und zwei Wochen später noch einen. Ein weiteres halbes Jahr später war Weller wieder am Telefon und bestellte das Modell Kicker in Gelb, Grün und Rot, den Farben der Rastareligion. Es spricht für Holzbauer, dass er solche Erlebnisse recht diskret behandelt.

Paul Weller kauft Sneakers von Philipp Holzbauer

Trotzdem wurde der dunkelblaue Kicker, den Weller auf einem Foto trägt, besonders intensiv nachgefragt. „Den nachzuproduzieren wäre gegen mein Credo gewesen“, sagt Holzbauer. „Aber nach drei Jahren habe ich insofern nachgegeben, als ich dann ein ähnliches Modell entworfen habe.“