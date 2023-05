Warum Xi Jinping dem Aufstieg seines Landes im Weg steht

Die Erholung Chinas gerät ins Stocken. Peking lenkt von den eigenen Fehlern ab und gibt dem Westen Schuld.

Peking. Chinas schwungvolle Wirtschaftserholung nach dem Ende der „Null Covid“-Politik stockt. Die Exporte des Landes konnten im April zwar mit einem Plus von 8,5 Prozent abschließen, doch das Wachstum ist im Vergleich zum Vormonat stark gebremst. Die Importe sind zudem weiterhin deutlich im Minus: Sie sanken im Jahresvergleich um satte 7,9 Prozent.

Und ohnehin muss sich die Volksrepublik laut dem Internationalen Währungsfonds (IMF) darauf einstellen, dass der jahrzehntelange Aufstieg abflachen wird. Langfristig könnte das Reich der Mitte in der sogenannten „Middle Income Trap“ gefangen bleiben – also nicht über den Status eines Schwellenlandes hinauskommen.

Aus europäischer Sicht ist insbesondere der schwache Konsum in China von Bedeutung: Pekings Handelsbilanz gegenüber der EU ist mittlerweile derart außer Balance geraten, dass sich das Defizit der Europäer in den letzten drei Jahren etwa verdoppelt hat und schon an der 400-Milliarden-Euro-Marke kratzt. Ein Trend, der sich so schnell nicht umkehren wird, wie die trübe Konsumentenstimmung in China zeigt.