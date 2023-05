Wo die vielen Ermittlungen gegen Trump stehen

(c) REUTERS (DAMIEN STORAN)

Ex-Präsident Trump am 4. Mai auf einem seiner Golfplätze in Irland (c) REUTERS (DAMIEN STORAN)

Der US-Ex-Präsident muss in einem Missbrauchsfall Millionen zahlen, doch die Liste der Ermittlungen und Prozesse ist weitaus länger. Was steht Donald Trump demnächst an rechtlichen Schwierigkeiten noch ins Haus?

E. Jean Carroll trug am Dienstagnachmittag vor einem Gericht in Manhattan das Lächeln einer Siegerin. Sie hatte einen Zivilprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump angestrengt - mit dem Vorwurf der Vergewaltigung. Die sechs Männer und drei Frauen der Jury befanden Trump für strafbar - zwar nicht für Vergewaltigung, dafür aber sehr wohl der sexuellen Nötigung, Körperverletzung und üblen Nachrede. Fünf Millionen US-Dollar muss Trump nun an Carroll überweisen.

Er beklagte sich am Dienstag vor allem über die „Hexenjagd“, die gegen ihn betrieben werde. Tatsächlich ist der Carroll-Prozess nur eine von vielen rechtlichen Schwierigkeiten, die Trump zu bekämpfen hat. Wo stehen die Ermittlungen und Prozesse gegen jenen Mann, der 2024 ein zweites Mal Präsident werden will?