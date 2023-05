Schlittert Israel in einen neuen Krieg?

Der Islamische Dschihad hat 500 Raketen nach Israel abgefeuert. Die israelische Armee schlug mit aller Wucht und gezielten Tötungen zurück – und nahm zivile Todesopfer in Kauf. Ägypten und Katar haben sich als Vermittler eingeschaltet.

Am frühen Dienstagmorgen führte Israels Armee mehrere Luftschläge auf Ziele des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Gaza aus, darunter auf drei hochrangige Kommandeure der Gruppe, die israelischen Informationen zufolge an der Planung und Durchführung von Terroranschlägen beteiligt gewesen waren. Bei der gezielten Tötungsaktion kamen nach palästinensischen Angaben allerdings auch zehn Zivilisten ums Leben, darunter die Frauen und mehrere Kinder der Männer.

Wie so oft in diesem nicht enden wollenden Konflikt ist auch diese Eskalation die Folge einer früheren: Denn mit den Luftschlägen reagiert Israel auf den starken Raketenbeschuss aus Gaza letzte Woche, bei dem in Israel drei Menschen verletzt wurden. Mit dem Beschuss hatte der Islamische Dschihad wiederum den Tod seines ranghohen Mitglieds Khader Adnan vergelten wollen, der nach einem Hungerstreik in israelischer Haft gestorben war.

1) Wie hat sich die Eskalation in den vergangenen Tagen abgespielt?