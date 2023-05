Der Dritte Weltkrieg für Russlands Kinder

Wenn der Krieg wieder kommt, "müssen wir zielen können, schießen": Diese Seiten aus einem russischen Schulbuch der 1980er-Jahre (mit Versen des Dichters Wladimir Majakowski) klingen heute in Russland wieder aktuell - abgesehen vom "Blitzkrieg" ... (c) imago images/UIG (via www.imago-images.de)