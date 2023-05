AIT: Ein Rekord zum Abschied der Geschäftsführer

Das Austrian Institute of Technology (AIT) lukrierte 2022 erstmals mehr als 100 Millionen Euro aus externen Erlösen. Ein guter Ausstand für die Chefs: Anton Plimon und Wolfgang Knoll gehen Ende Juni in Pension.

Mit einer soliden Bilanz hat die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreichs das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen. Der Betriebserfolg des AIT blieb mit 5,1 Mio. Euro konstant. Die Betriebsleistung legte jedoch um 6,4 Prozent auf 182,9 Mio. Euro zu – und die Erlöse aus kofinanzierten Projekten und Auftragsforschung knackten mit 103 Mio. Euro erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke. Auch die Zuwendungen des Bundes stiegen um 5,7 Prozent auf 53,7 Mio. Euro. Der Auftragsstand wuchs insgesamt um fast ein Fünftel auf ein Allzeithoch von 231 Mio. Euro.

Aufsichtsratschef und Geschäftsführung zeigten sich also zufrieden. Überhaupt habe sich das heute mehr als 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählende AIT seit seiner Neugründung 2008 hervorragend entwickelt, betonte Aufsichtsratschef Peter Schwab. Damals haben Anton Plimon und Wolfgang Knoll das schwer angeschlagene ehemalige Forschungszentrum Seibersdorf übernommen, seither schreibt man schwarze Zahlen. Heute sei das AIT finanziell und organisatorisch gut aufgestellt: „Das AIT ist in den vergangenen Jahren von der Regionalliga in die Championsleague aufgestiegen“, sagt Schwarz.

Drei Köpfe an der Spitze