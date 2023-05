FC Barcelona fixiert spanischen Meistertitel mit Derbysieg

Barcelona siegt beim Stadt-Rivalen Espanyol 4:2 und krönt sich erstmals seit 2019 wieder zum Meister der LaLiga. Lewandowski baute mit einem seine Führung in der Liga-Schützenliste aus.

Der FC Barcelona hat den 27. Meistertitel der Club-Geschichte frühzeitig fixiert. Die Katalanen entschieden am Sonntag auswärts das Stadtduell mit dem stark abstiegsbedrohten Vorletzten Espanyol mit 4:2 für sich und durften damit ausgerechnet im Stadion des Rivalen über den ersten LaLiga-Gewinn seit 2019 jubeln. Mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf Verfolger Real Madrid (David Alaba) kann der Leader vier Runden vor Schluss nicht mehr abgefangen werden.

Für Barca ist es der zweite Saisontitel nach dem Gewinn des spanischen Supercup. Robert Lewandowski war einmal mehr herausragend, der polnische Stürmer sorgte schon vor der Pause für einen Doppelpack (11., 40.) und baute damit seine Führung in der Schützenliste mit nun 21 Saisontoren auf Reals Karim Benzema (17) aus. Der 34-jährige Ex-Bayern-Star vollendete nach Zuspiel von Alejandro Balde aus kurzer Distanz mit dem Knie und musste den Ball nach einer Raphinha-Hereingabe von der anderen Seite neuerlich nur noch über die Linie drücken.

Dazwischen war Balde (20.) nach einer Pedri-Flanke am langen Eck mit einer Direktabnahme erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel war beim 27. Saisonsieg von Barca auch noch Jules Kounde (53.), der nach mustergültiger De-Jong-Flanke einköpfelte, erfolgreich. Immerhin der Schlusspunkt war den Gastgebern vorbehalten, Javi Puado (73.) traf sehenswert mit einem gefühlvollen Heber, dann betrieb auch noch Joselu (92.) Ergebniskosmetik. Es waren erst die Gegentreffer zwölf und 13 für den Meister in dieser Saison. Das war kein bedeutender Teilerfolg für den Abstiegskandidaten, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze nach der 34. Runde beträgt vier Punkte.

Espanyol-Fans störten Feiern

Die Feierlichkeiten der Barca-Kicker auf dem Platz fanden ein schnelles Ende, zumal zahlreiche Espanyol-Anhänger den Platz gestürmt hatten. Die Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um das Stadioninnere vor den Zuschauern zu schützen.

Im Kampf um die Vizemeisterschaft haben Alaba und Co. wieder die besseren Karten, da Atletico Madrid am Sonntag beim abgeschlagenen Fixabsteiger Elche patzte. Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Überraschungssieg erzielte Fidel in der 41. Minute. Real hatte bereits am Samstag ohne den angeschlagenen Alaba gegen Getafe 1:0 gewonnen und hat zwei Punkte mehr als der Dritte auf dem Konto.

