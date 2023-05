"Schnauze voll": Der erste Aufschrei in Hütteldorf

Das 1:3 gegen Austria sorgte erstmals für lautstarke Reaktionen auf Rapids Fantribüne. Wer in 40 Pflichtspielen gegen Salzburg, Sturm Graz und Austria nicht gewinnt, darf sich über Unmut nicht wundern. Und, muss um das Europacup-Ticket bangen.

Die 1:3-Derby-Niederlage setzte neue, und doch altbekannte Energien frei im Fanlager von Rapid. Die Anhänger skandierten nach dem sechsten, sieglosen Spiel in Folge: „Wir haben die Schnauze voll.“ Und damit mussten sich Trainer Zoran Barišić und SCR-Präsident Alexander Wrabetz erstmals lautstarke Kritik gefallen lassen nach einer maximal enttäuschenden Partie. Die, wer weiß, Folgen haben kann oder ohnehin belanglos bleibt, weil noch drei Runden anstehen.

Lask und Sturm (am Sonntag steigt in Salzburg das entscheidende Duell) daheim sowie Klagenfurt auswärts: das ist das Programm an den finalen drei Spieltagen und in Hütteldorf macht sich, nicht unberechtigt, Sorge breit, dass das Europacup-Ticket noch verspielt werden kann.