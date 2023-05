Hailey Bieber hat Angst um ihre künftigen Kinder

(c) Getty Images (Kevork Djansezian)

Seit der Hochzeit von Hailey und Justin Bieber warten Fans auf Nachwuchs. Nun spricht Hailey Bieber über ihre Angst diesbezüglich.

Hailey Bieber ist eine jener Frauen, die im Netz viel abbekommen. In den letzten Monaten nahm die von Fans angezettelte Fehde zwischen ihr und Selena Gomez Überhand, es wurden Verschwörungstheorien ausgebrütet und vermeintliche Beweise für eine arrangierte Ehe zwischen Hailey Bieber (ehemals Baldwin) und Justin Bieber gesammelt, die zugleich belegen sollen, dass der 29-Jährige eigentlich Gomez liebt. All das habe in Morddrohungen für Hailey Bieber gemündet.

Zur Erklärung: Selena Gomez ist die Ex-Freundin von Sänger Justin Bieber, eine Menge Fans scheinen wohl bis heute nicht über das Liebes-Aus von „Jelena“ (Justin und Selena) hinweg zu kommen. Und das, obwohl beide längst neu liiert waren, Bieber sogar seit 2018 verheiratet ist - eben mir besagter Hailey.

Fans von den Biebers, wie sie heute verpartnert sind, warten indessen seit gut fünf Jahren auf Nachwuchs der beiden. Auch betreffend Kinder kursiert im Netz schon allerhand. Einer der beiden könnte unfruchtbar sein, so die Erklärung mancher Schaulustiger für die Kinderlosigkeit der Biebers, schließlich hätten sich beide auf sämtlichen sozialen Plattformen schon als sehr kinderlieb gezeigt.

Kinder als Zielscheibe im Netz

In einem Interview mit der „Sunday Times“ ließ die 26-Jährige erstmals Tief blicken. Sie wünsche sich so sehr Kinder mit ihren Ehemann Justin, „aber ich habe Angst“. Angst, dass sie irgendwann zur Zielscheibe von Online-Schmähungen werden. Sie weine buchstäblich ständig deshalb. „Es reicht schon, dass die Leute Dinge über meinen Mann oder meine Freunde sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Leuten konfrontiert werde, die etwas über ein Kind sagen“, sagt das Model gegenüber des US-Magazins. Das Paar könne nur sein Bestes tun, damit sich die künftigen Kinder sicher und geliebt fühlen.

Bieber erzählte der „Sunday Times“ auch von ihrem Mini-Schlaganfall, den sie 2022 erlitt. Diverse Gerüchte hätten ihre Entscheidung beeinflusst, öffentlich über den Vorfall zu sprechen. „Wenn du dich von solchen Dingen zum Schweigen bringen lässt, erlaubst du den Leuten zu diktieren, wie du dein Leben lebst“, so Bieber. Deshalb habe sie sich dazu entschieden, zu reden und Frauen zu ermutigen sich durchchecken zu lassen.

Lieber hätte sie sich allerdings eingerollt. „Manchmal würde ich gern ein Einsiedler sein, so nach dem Motto, 'Wenn die Leute so denken, sollte ich vielleicht einfach zu Hause bleiben.' Aber so ein Mensch bin ich wirklich nicht.“

