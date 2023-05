Pechvogel Sabitzer und Glückspilz Alaba

Für Bayern Münchens Leihgabe Marcel Sabitzer ist die Saison bei Manchester United nach einer Meniskusverletzung vorbei, es gibt kaum einen schlechteren Zeitpunkt. Was sollen dazu Saša Kalajdžić sagen, oder Gernot Trauner, der auf der Tribüne erstmals Meister wurde. Und, welcher ÖFB-Star hat alles richtig gemacht?

Marcel Sabitzer ist ein Pechvogel dieser Fußball-Saison. Der in München lange unglücklich wirkende und von Bayern an Manchester United verliehene ÖFB-Legionär zog sich Meniskusverletzung zu. Damit ist die Saison für den 29-jährigen Mittelfeldspieler vorzeitig vorbei – und damit die Chance dahin, sich den „Red Devils“ für eine weitere Verpflichtung zu empfehlen.

Sabitzer trug nur 18 Mal das United-Trikot, schoss drei Tore und war dabei, als der Klub im Februar den Ligacup gewann. Drei Spiele im Liga-Finish und vor allem das FA-Cup-Finale am 3. Juni – in Wembley wartet dann Stadtrivale City – kann er ebenso nur von der Tribüne aus verfolgen wie vermutlich auch beide ÖFB-Länderspiele in der EM-Qualifikation gegen Belgien und Schweden.