Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Zähes Ringen um "Kampfjet-Koalition": Großbritannien und die Niederlande kündigen eine "internationale Koalition" an, um die Ukraine mit F-16 auszurüsten. Aber vieles ist noch offen. Mehr dazu

Packendes Ringen um Champions-League-Finale: Ein abgezocktes Inter Mailand schlug Milan auch im Rückspiel des Halbfinales (1:0). Glückt jetzt sogar der ganz große Coup? Heute wird der Gegner zwischen Real Madrid (mit David Alaba) und Manchester City ermittelt. Mehr dazu

Was bringt eine Millionärssteuer? Die Grünen bringen wieder eine „Millionärssteuer für Millionenerben“ ins Spiel, die SPÖ hat schon seit Jahren ein fertiges Konzept für eine generelle Vermögensteuer in der Schublade. Eine Analyse von Norbert Rief. Mehr dazu

Maschine komponiert, Maschine hört: Wer braucht da noch Menschen? KI-Songs, Roboter-Hörer und Aufregung auf Spotify: Nicht nur Musiker können von Computern ersetzt werden, sondern auch das Publikum, schreibt Katrin Nussmayr in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Warum Aktivisten gegen Schwarzeneggers Gipfel protestieren: Arnold Schwarzeneggers Klima-Symbolpolitik hat nicht nur Fans. In Wien protestierten zahlreiche Klimaaktivisten. Wogegen sich ihr Protest richtet, erklärt Daniel Shams von „Fridays For Future" im "Presse"-Podcast. Demnächst demonstrieren sie vor der SPÖ-Zentrale. Teresa Wirth von der „Presse“ erzählt vom Gipfel und Schwarzeneggers überraschender Botschaft an die Aktivisten. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über das Phänomen der neuen Londoner Dance-Teas. Mehr dazu